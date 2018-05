Pandora regnskab kostede aktionærerne mere end 11 mia. kr.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Pandora

Pandoras regnskabs for første kvartal tirsdag kostede aktionærerne en formue.



Smykkeaktien lukkede i 561 kr. efter et fald på 15,5 pct. Dermed endte markedsværdien på omkring 61,6 mia. kr. mod 73,1 mia. kr. inden markedet åbnede.



Faldet på 15,5 pct. er det største fald på en dag siden 8. august sidste år, da aktien faldt 13,69 pct. Og det fjerde største fald nogensinde. Man skal dog tilbage til 2011 for at finde de tre største fald.



Aktien fjernede sig dermed længere væk fra alletiders rekord, der blev sat i 999,50 kr. for næsten to år siden - 24. maj 2016.



Pandora leverede et sæt resultater, der var dårligere end markedets forventninger.



Omsætningen faldt med 1 pct. i forhold til perioden sidste år til 5115 mio. kr., hvor der blandt analytikere var ventet en omsætning på 5194 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates. I kvartalet i 2017 endte salget af smykker på 5159 mio. kr.



Driftsresultatet (EBITDA) var på 1667 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 32,6 pct. Her var der ventet 1773 mio. kr. og 33,6 pct. ifølge Ritzau Estimates.



I januar, februar og marts 2017 leverede Pandora et driftsresultat på 1879 mio. kr., svarende til en margin på 36,4 pct.



Bundlinjen i kvartalet i år endte på et overskud på 1159 mio. kr. efter skat, hvor analytikerne havde estimeret et overskud på 1232 mio. kr. I første kvartal 2017 lød nettooverskuddet på 1361 mio. kr.



