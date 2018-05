Voldgiftsstrid mellem Ørsted og Gazprom er slut

Relateret indhold Aktieordbog

I forbindelse med den russiske gaskæmpe Gazproms regnskab for første kvartal oplyser selskabet, at man i marts har sluttet en voldgiftssag med blandt andet danske Ørsted og Shell Energy Europe.



Det skriver Bloomberg News.



Ørsted og en række andre gasselskaber har en gammel leveringskontrakt med Gazprom, som oprindeligt er indgået i 2006 og siden fordoblet i 2009.



Kontrakter genforhandles fra tid til anden, og Ørsted ville gerne have sat priserne ned på gassen, men en voldgiftsløsning var eneste vej. Og der er nu faldet en afgørelse.



Gazprom meddeler intet om beløbet, og Ørsted ønsker heller ikke at kommentere det.



I Ørsteds regnskab for første kvartal, der blev offentliggjort i slutningen af april, fremgik det, at det blandt andet er en voldgiftsafgørelse, der ligger bag energikæmpens opjustering af driftsindtjeningen.



" Som følge af en driftsmæssig stærk start på året og et positivt udfald af en voldgift om en gaskøbskontrakt har vi forhøjet vores forventninger til EBITDA med 0,5 mia. kr. til 12,5-13,5 mia. kr.," lød det fra administrerende direktør Henrik Poulsen i regnskabet.



Om det er den voldgift, der er tale om, ønsker Ørsted ikke at udtale sig om til Ritzau Finans.



