Vodafone må vinke farvel til sin topchef

Den britiske telegigant Vodafone, der opererer i hele verden, mister nu sin topchef, Vittorio Colao, der træder tilbage i oktober efter et årti i spidsen.



Det skriver Financial Times.



Den nye topchef bliver finansdirektøren Nick Read, der er kørt i stilling som kronprins i virksomheden og har været på lønningslisten siden 2001.



Det kommer bag på markedet, for det kommer få dage efter, at Vodafone har overtaget Liberty Globals tyske og østeuropæiske aktiviteter for hele 18 mia britiske pund - den største overtagelse i dette årtusinde.



Og opsigelsen kommer også før fusionen af den indiske forretning med Idea Cellular, der ventes klar i juni.



Ifølge Gerard Kleisterlee, formand for Vodafone, har Colaos præstationer været fremragende.



"Han har været en eksemplarisk leder og strategisk visionær, som har håndteret en dramatisk transformation af Vodafone til at være globalt førende," siger Vodafone-formanden til Financial Times.