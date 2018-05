Pandora-aktien falder over 8 pct. efter regnskabsskuffelse

Pandora-aktien falder med 8,7 pct. til kurs 606 efter kvartalsregnskabet blev offentliggjort her til morgen.Det var skuffende læsning for aktionærene, der kunne se en nedgang på de fleste nøgletal.Hvor analytikerne havde forventet en fremgang på 0,7 pct. i omsætningen, falder den i stedet med en pct. fra 5159 mio. kr. til 5115 mio. kr.Til sammenligning steg Pandoras omsætning ni pct. i første kvartal 2017 og det er første gang siden 2012 at Pandora går tilbage på omsætning i et kvartal, når man sammenligner med samme kvartal året før.På bundlinjen var der også skuffelse at hente. Her endte det samlede resultat på et overskud på 1159 mio. kr. efter skat, hvor analytikerne havde forventet et overskud på 1232 mio. kr.Til sammenligning lød nettooverskuddet på 1361 mio. kr. i første kvartal sidste år.Pandora fastholder dog forventningerne til året, der lyder på en vækst på mellem syv og ti pct. i lokal valuta.Opdateres.