Pandora-aktie i styrtdyk efter kinesisk skuffelse: "Den største kilde til bekymring"

Der var høje forventinger til salget af Pandora-smykker i Kina forud for Pandoras regnskab for første kvartal.Men de blev ikke indfriet.Heller ikke på den efterfølgende telekonference, blev investorer eller analytikere beroliget. Aktien faldt således fra kurs 610 før telekonferencen kl. 11 til ca. kurs 590 i løbet af konferencen. Siden da har aktien fortsat faldet, og efter et samlet dyk på knap 13 pct. handles den i skrivende stund i kurs 578. Ifølge analytikerne var det salget af de danske smykker til kineserne, der skulle lyse op i et ellers fladt regnskab præget af faldende valutakurser og et stagneret amerikansk marked.Men nu ser det ud til, at luften er gået en smule ud af Pandoras store Kina-eventyr.Forklaringen fra Pandora lyder på, at problemer med et stigende uofficielt salg af Pandora-smykker blandet med utilstrækkelig markedsføring har taget toppen af omsætningen i Kina.Det kinesiske marked har da også været sultent, og omsætningen stiger i lokal valuta med 16 pct. i Kina i første kvartal, men set i forhold til en stigning på 62 pct. i fjerde kvartal sidste år, er det slet ikke nok til at tilfredsstille investorerne. Den lave omsætning kommer kraftigt bag på senioranalytiker i Sydbank, Søren Løntoft Hansen, der kalder det for "den største kilde til bekymring" hos Pandora."Kina overrasker mig. Det er den største overraskelse i regnskabet og en sten i skoen for Pandora. Væksten er aftaget markant, og salget i de butikker, der har eksisteret i mere end 12 måneder, er negativt. Kina er det klart mest negative element i regnskabet," lyder det fra Søren Løntoft Hansen.Michael Friis Jørgensen, chef aktieanalytiker i Alm. Brand, er enig i, at Kina er et ømt punkt for Pandora, der skal genoprette markedets tillid til selskabet."Som altid er Pandora jo under luppen. Der er short-fonde inde over, og der er et negativt tryk, og man skal bygge tillid op i forhold til markedet. Og i sådan en situation leder vi jo efter i hvert kvartal, ikke så meget det positive, men i højere grad der, hvor der kan være en ny sten i skoen. Det aner vi jo ikke, om der er i Kina, men det åbner i hvert fald en ny flanke," siger han.På dagens telekonference var spørgsmålet omkring Kina da også det, der gik igen flest gange.Analytikerne var meget interesserede i at vide, i hvor lang tid Pandora og topchef Anders Colding Friis havde været klar over, at de ville rende ind i problemer i forhold til det "grå marked" for Pandora-smykker, altså salg af enten falske Pandora-produkter eller salg uden om de officielle kanaler.Anders Colding Friis svarede flere gange, at Pandora havde været klar over problemet siden starten af første kvartal, og at selskabet derefter har implementeret flere initiativer, der, ifølge Anders Colding Friis, allerede virker."Man undrer sig altid - kunne man have set det før? Vi har set en stigning i forhold til det uofficielle salg, og det, vi gør nu, er, at vi har igangsat planerne, og vi kan se, at de virker," sagde Anders Colding Friis på telekonferencen.Der blev også spurgt ind til, hvorvidt Pandora ville nedjustere prisen i Kina for at imødegå salget på "det grå marked", men her ville Anders Colding Friis hverken af- eller bekræfte."Det er tydeligt, at det grå marked i Kina er meget velorganiseret. Prissætningen har spillet en rolle, og selvom jeg sagde, at vi ikke har planer i forhold til Kina, er det vigtigt at vi har planer om at kigge på prissætningen på alle markeder. Det er en af de ting, vi kigger på," sagde han.Ifølge Søren Løntoft Hansen er Kina traditionelt set et marked, der er svært at gå ind på."Man har haft dundrende succes på det kinesiske marked, men det virker til, at de er stødt ind i nogle udfordringer bl.a. i forhold til, hvordan markedsføringen skal ske i Kina. Det kan man se, at de skriver i regnskabet, at de ser udfordringer i," siger analytikeren.Han peger på, at Pandoras succes måske kan have været et tveægget sværd, da de populære smykker i højere grad er i risiko for at blive kopieret eller solgt uden om de officielle Pandora-butikker."Der kan også opstå nogle problemer, når de ekspanderer i Kina, at der kommer nogle uofficielle salgskanaler, som de sikkert gerne vil til livs. Man kan sige, at den succes, Pandora har haft i Kina, ligger til baggrund for de udfordringer, de står med nu. Det bliver spændende at følge," siger Søren Løntoft Hansen.Tidligere fløj købeglade kinesere helt til Australien for at købe de danske smykker, men også her faldt salget af smykker i fjerde kvartal sidste år.Forventningen var, at efter et prisfald i Kina ville kineserne købe smykkerne i hjemlandet, og derfor ville omsætningen stige der."En betydelig del af salget i Australien er fra kinesere, der handler i Australien på grund af store prisforskelle mellem landene. På grund af tilbud i Kina er den forskel nu reduceret, hvilket flytter efterspørgsel fra Australien til Kina," skrev Lars Topholm, researchchef i Carnegie, tidligere i en analyse.