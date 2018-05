Analytiker om Pandora-regnskab: Aktien kan komme under pres, men ingen grund til panik

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora

Pandora kom her til morgen med regnskab for første kvartal.



På de vigtigste nøgletal lander regnskabet under analytikernes forventninger, og omsætningen falder med 1 pct. fra 5159 mio. kr. til 5115 mio. kr. i forhold til sidste år.



På bundlinjen endte det samlede resultat på et overskud på 1159 mio. kr. efter skat.Til sammenligning lød nettooverskuddet på 1361 mio. kr. i første kvartal sidste år.



Men der er ingen grund til, at markedet bør reagere voldsomt, mener senioranalytiker i Sydbank, Søren Løntoft Hansen:



"Jeg tror, den bliver presset i dag på baggrund af et dårligere end ventet regnskab, men der bør ikke være udsigt til et kæmpe stort kursfald. Pandora har lanceret forårskollektionen, men den kommer ikke til at have indvirkning på det her kvartal. Det er nyheder om kommende produkter, der kommer til at påvirke væksten fremadrettet".



Overordnet fastholder Pandora forventningen til væksten for året på 7 til 10 pct. i lokal valuta.



Ifølge Søren Løntoft Hansen er det de nye produktlanceringer, der skal hive den forventning hjem.



"Det er manglen på nye produkter, der trækker regnskabet ned, men med deres nye kollektion, der kom her til foråret, er det det, vi skal holde øje med de kommende kvartaler. Det er hele forudsætningen for, at de kan indfri forventningerne," siger Søren Løntoft Hansen.