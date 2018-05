Vestas-konkurrent havde lavere omsætning end ventet

Den tyske vindmølleproducent Nordex omsatte i første kvartal mindre end ventet, men fastholder forventningerne til hele året.



Omsætningen blev for januar, februar og marts opgjort til 488 mio. euro, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret 509,7 mio. euro.



I kvartalet modtog Nordex ordre for 819,9 mio. euro. mod 333,3 mio. euro i samme kvartal sidste år.



Selskabet venter for hele året fortsat en omsætning på 2,4-2,6 mia. euro og en driftsmargin, EBITDA, på 4-5 pct.



/ritzau/FINANS