Pandora skuffer i nyt regnskab - Kina under pres

Det er et langt fra skinnende regnskab, den danske smykkegigant Pandora leverede her til morgen.



På de vigtigste nøgletal lander regnskabet under analytikernes forventninger.



Hvor analytikerne havde forventet en fremgang på 0,7 pct. i omsætningen, falder den i stedet med 1 pct. fra 5159 mio. kr. til 5115 mio. kr.



Til sammenligning steg Pandoras omsætning 9 pct. i første kvartal 2017 og det er første gang siden 2012 at Pandora går tilbage på omsætning i et kvartal, når man sammenligner med samme kvartal året før.



"Som ventet har omsætningsvæksten i starten af året været moderat, og vi forventer en gradvis forbedring igennem året i takt med, at vi lancerer flere produkter," lyder det fra Pandoras topchef, Anders Colding Friis.



Pres på Kina



Nedgangen skyldes blandt andet at salget i Asien og stillehavsområdet, primært drevet af Kina, ligger lavere end forventet. Omsætningen falder her fra 1268 mio. kr. til 1159 mio. kr.



Pandora skriver i deres regnskab:



- Asien og stillehavsområdet oplevede en nedgang i væksten drevet af Kina. En forretningsplan bliver i øjeblikket implementeret for at styrke forretningen i Kina.



Fald på bundlinjen



På bundlinjen var der også skuffelse at hente. Her endte det samlede resultat på et overskud på 1159 mio. kr. efter skat, hvor analytikerne havde forventet et overskud på 1232 mio. kr.



Til sammenligning lød nettooverskuddet på 1361 mio. kr. i første kvartal sidste år.



Pandora fastholder dog forventningerne til året, der lyder på en vækst på 7-10 pct. i lokal valuta.





