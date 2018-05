Bavarian under angreb fra udenlandske hedgefonde

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Udenlandske hedgefonde flokkes i øjeblikket om Bavarian Nordic, og aktien har aldrig været under et større angreb, end det er tilfældet nu. På en måned er den samlede short-position i Bavarian mere end fordoblet. Den er steget fra mindst 6,33 pct. af den samlede aktiekapital til mindst 13,96 pct.



Det skriver Jyllands-Posten.



Senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen vurderer, at der er tre faktorer, der har fået hedgefondene til at shorte biotekselskabet. Den første faktor er, at selskabet fik en stor kontrakt fra den amerikanske regering på den frysetørrede koppevaccine Imvamune, men kun en lille del af indtjeningen kommer fra denne ordre i 2018 og 2019. Størstedelen af indtjeningen kommer i 2018.



I 2018 forventer Bavarian Nordic et negativt driftsresultat, og her kommer den anden faktor ind i billedet.



"Hedgefondene spiller på frygten for, at det cashburn vil betyde, at Bavarian Nordic skal ud og hente friske penge," siger Søren Løntoft Hansen til Jyllands-Posten.



Den tredje og sidste faktor, som har fået hedgefondene til at flokkes om Bavarian, er, at den markante stigning i short-positioner kommer, efter at biotekselskabet har haft en svær tid på Børsen. I september sidste år blev aktiekursen på én enkelt dag savet midt over, da selskabets guldhåb Prostvac blev stoppet, det vurderer Søren Løntoft Hansen ifølge avisen.



/ritzau/FINANS