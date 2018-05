Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Biotekselskabet Veloxis kom gennem de første tre måneder af 2018 med en vækst på 142 pct. i forhold til samme periode året før. Omsætningen voksede på den baggrund til 7,3 mio. dollar, oplyser selskabet mandag efter børslukketid i en meddelelse.



Væksten var størst på markedet i USA, hvor salget gik frem med 150 pct. til 6,4 mio. dollar, mens omsætningen i EU steg med 96 pct. fra et noget lavere niveau til 0,8 mio. dollar.



Veloxis' indtægter stammer fra salget af præparatet Envarsus, og selskabet fortæller i sin kvartalskommentar, at midlet nu er anvendt i 79 pct. af USA's transplantationscentre.



Nettoresultatet endte i kvartalet på et underskud på 4,0 mio. dollar sammenlignet med minus 5,9 mio. dollar i de første tre måneder af 2017.



Et andet højdepunkt i det forgange kvartal var, at selskabet søgte de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, om en udvidet brug af Envarsus. Veloxis vil helt konkret have godkendt, at Envarsus kan markedsføres som forebyggelse for patienter, der skal gennem en nyretransplantation, i kombination med andre midler, som bruges for at undgå afstødning af organer - i lægesprog kaldet immunsupprimerende midler.



Ifølge Veloxis' topchef, Craig Collard, har selskabet fået en "fantastisk start" på 2018 med den supplerende ansøgning for Envarsus. Direktøren fremhæver dog også sikringen af yderligere 60 mio. dollar i ny lånekapital i februar fra Athyrium Capital Management, ansættelsen af en ny CFO og den fortsatte vækst for Envarsus.



Veloxis Pharma fastholder sine forventninger for 2018 og regner med en omsætning i niveauet 32-40 mio. dollar og et driftsunderskud på 6-12 mio. dollar.



/ritzau/FINANS