Valuta: Høje renter lægger solidt fundament for dollar

Den amerikanske dollar holdes tirsdag morgen oppe af de relativt set forholdsvis høje amerikanske renter på baggrund af håb om vigende globale handelsspændinger.



Den tiårige amerikanske obligationsrente ligger stabilt i den asiatiske handel tirsdag morgen på lige knap 3 pct. efter en stigning 3 basispoint mandag i New York.



Obligationsrenten kravlede op mandag. Det skete, efter at handelsspændingerne syntes at lette på baggrund af USA's præsident, Donald Trumps, løfte om at hjælpe det kinesiske teleselskab ZTE. ZTE er skubbet tæt på afgrunden af amerikanske sanktioner, der forhindrer selskabet i at købe komponenter i USA som straf for at overtræde de amerikanske sanktioner mod Iran.



De høje amerikanske renter lægger et grundlæggende fundament for dollar.



"Det eneste jeg rigtigt kan se lige for tiden, er rentedifferencen," siger handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge Reuters.



De høje renter gør investorerne fortrolige med at satse på amerikanske dollar, da de fungerer i valutaens favør, i alt fald indtil der enten kommer en bølge af positive økonomiske data fra andre lande end USA, eller indtil Den Europæiske Centralbank begynder at agere mere aggressivt i stedet for den vanlige forsigtige tilgang til de nuværende pengepolitiske lempelser.



Euro holdes samtidig i kort snor efter mandagens kommentar fra styrelsesrådsmedlem Francois Villeroy de Galhau, der sagde, at ECB måske kommer med ny information om tidspunktet for den første rentestramning, når afslutningen af de ekstraordinære obligationsopkøb nærmer sig.



Investorerne kan nu koncentrere sig om ugens taler fra topfolk fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, samt de økonomiske indikatorer, der indledes med det amerikanske detailsalg tirsdag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1935 dollar mod 1,1970 dollar mandag eftermiddag.



Dollar koster samtidig 109,70 yen mod 109,60 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,95 yen på en euro tirsdag morgen mod 131,20 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS