Skuffet TDC-formand på direktørjagt: "Vi har ikke arbejdet med at søge, vi har ingen kandidater, og vi har ingen liste. Vi starter helt fra bunden."

Mandag var første officielle dag som bestyrelsesformand i telekoncernen TDC for Mike Parton, og det blev samtidig dagen, hvor selskabet administrerede direktør, Pernille Erenbjerg, annoncerede, at hun stopper inden udgangen af året.



I starten af maj i år overtog DK Telekommunikation, der er et konsortium bestående af ATP, PFA, PKA og Macquarie, ejerskabet af TDC, og tidligere har det givet udtryk for, at det ønskede, at ledelsen fortsatte efter ejerskiftet.



"Vi er meget skuffede. Vi mener, at TDC er et godt selskab, og det er kun et godt selskab, fordi det har en god ledelse. Vi ønskede at arbejde med det team. Vi har brugt meget tid på at tale med Pernille, og vi mener, at hun har gjort et godt stykke arbejde. Så vi er skuffede, men glade for at hun kommer til at arbejde med os i en overgangsperiode," siger Mike Parton under et dobbeltinterview med Pernille Erenbjerg til Ritzau Finans.



Ifølge Pernille Erenbjerg har hun været i dialog med bestyrelsen i flere uger, men ifølge bestyrelsesformanden har selskabets nye ejere ikke en afløser i baghånden.



"Vi har ikke arbejdet med at søge, vi har ingen kandidater, og vi har ingen liste. Vi starter helt fra bunden," siger Mike Parton.



TDC's nye ejere har tidligere varslet, at strategien fremadrettet vil være fokuseret på netværk, mens de kommercielle dele - herunder Yousee - skal ind i et separat selskab.



Og det er arbejdet med den nye strategi, der nu for alvor går i gang, og som Pernille Erenbjerg vil være en del af indtil senest udgangen af december.



"Vi mener, at der er et meget stærkt ledelsesteam under Pernille, og vi mener ikke, at forbrugerservicen vil lide i nogen form," siger Mike Parton med henvisning til direktørstoppet.



Mike Parton blev mandag valgt til bestyrelsen i TDC på en ekstraordinær generalforsamling, og efterfølgende blev han udpeget som midlertidig bestyrelsesformand.