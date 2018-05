Arlas formand stopper - afløseren ikke på plads endnu

Mejerigiganten Arlas bestyrelsesformand, Åke Hantoft, forlader sin post og går på pension til juli.



Han har fået solgt sit landbrug i Sverige og kan derfor ikke længere være førstemand for selskabet. En afløser udpeges i god tid inden juli.



Den 1. december 2017 offentliggjorde Åke Hantoft, 65 år, at han havde lagt planer for sin pension, og at hans gård var sat til salg. Nu har Åke Hantoft, der har været formand siden 2011, meddelt, at han har solgt sin gård i Ösarp i Sverige.



Salget vil blive afsluttet den 2. juli 2018, hvorefter Åke Hantoft træder tilbage fra sin post som formand for Arla Foods med øjeblikkelig virkning, meddeler selskabet.



"Det har været en stor ære for mig at stå i spidsen for Arla Foods' forretning og være en del af virksomhedens vækst og udvikling over de seneste syv år til gavn for ejere, medarbejdere og kunder. Jeg vil gerne takke bestyrelsen, alle valgte repræsentanter og virksomhedens ledelse for deres støtte og vejledning samt det utrolige, personlige engagement de lægger i at lede og administrere andelsselskabet. Jeg ser meget frem til at følge virksomheden blive styrket og udvikle sig i fremtiden." siger Åke Hantoft