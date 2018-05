Her er den nye TDC-formand

Efter en større rokade er brikkerne endnu ikke faldet fuldt på plads for TDC.



Formandsstolen er nemlig kun til låns for briten Mike Parton, indtil der bliver fundet en ny, dansk formand, fremgår det fra TDC i en pressemeddelelse.



Mike Parton indtræder derefter som næstformand i bestyrelsen.



Parton kommer fra en lang baggrund i en række europæiske televirksomheder og er bestyrelsesformand i britiske Arqiva, der ligesom TDC er ejet af australske Macquarie, og den svenske televirksomhed Tele2, der er en af europas største.



Han trækker sig dog fra formandsposten i Tele2 21. maj i år.



Fejlslagen fusion



Der er gode chancer for, at Mike Parton kan forstå, hvordan afgående topchef i TDC, Pernille Erenbjerg, har haft det, efter fusionen med MTG blev blokkeret tidligere i år.



Han har nemlig prøvet noget lignende.



I 2006 trak han sig som adm. direktør i det britiske teleskab Telent, efter et forfejlet opkøb. Det var i dette tilfælde Fortress Investment Group, der havde meldt sig på banen for at købe televirksomheden, men i sidste øjeblik valgte Telents investorer at blokere for handlen.



Mike Parton trak sig derefter som adm. direktør med et gyldent håndtryk på 800.000 pund og en aktiepost på 2,4 mio. pund (ca. 27 mio. kr.) ifølge det britiske medie Independent.