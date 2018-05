Fremgang i Parken: Omsætning stiger - underskud bliver mindre

Parken Sport & Entertainment, der driver fodboldklubben F.C. København, feriecentrene Lalandia og fitnesskæden Fitness.dk, kunne i de tre første måneder af 2018 se omsætningen vokse til 277,3 mio. kr. fra 262,8 kr. mio. året.



Det primære resultat viste et underskud på 6,3 mio. kr. mod et underskud på 24,8 mio. kr. i første kvartal 2017.



"Udviklingen i omsætningen og primært resultat kan primært tilskrives F.C. København & Stadion, Lalandia og særlige poster," forklarer selskabet.



Der var særlige poster på et lille plus på 0,7 mio. kr. mod et minus på 14,2 mio. kr. i første kvartal 2017.



Resultatet før skat blev et underskud på 17,2 mio. kr. mod et underskud på 36,7 mio. kr. i samme periode året før.



"Vi er tilfredse med, at koncernen udvikler sig som ventet," siger bestyrelsesformand Bo Rygaard.



Han fremhæver, at i F.C. København har der været nogle spændende kampe mod Atlético Madrid i Europa League, og holdet har i foråret vist fremgang i Superligaen.



Derfor fastholder han målsætningen om deltagelse i Europa League-gruppespillet i den kommende sæson.



Feriehusbenet, Lalandia, er også gået rigtigt fornuftigt, mener han og fremhæver, at Parken stadig arbejder med nogle interessante projekter for at styrke Lalandia yderligere frem over.



"I fitness.dk har vi taget nogle nødvendige og varslede skridt i vores plan for genopretning med afståelsen af en række urentable centre, mens vi optimerer omkring de største byer," siger bestyrelsesformanden.



Parken Sport & Entertainment fastholder forventningerne for 2018 om et resultat før skat på 35-50 mio. kr. og en omsætning på 1250-1275 mio. kr.