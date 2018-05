Investorer venter i spænding på Pandora-meldinger om nye lanceringer

Det bliver et første kvartal fra smykkeselskabet Pandora uden de store udsving i forhold til de hidtidige tendenser, når selskabet kommer med regnskab for kvartalet tirsdag mogen.



Det vil sige en stagnerende omsætning, da januar, februar og marts ikke har været påvirket til fulde af nye koncepter og lanceringer, som selskabet varslede i forbindelse med kapitalmarkedsdagen i januar.



"Vi kommer ikke til at se den store udvikling i første kvartal. Regnskabet vil været tynget af, at man endnu ikke har set effekten af lancering af de nye smykker," siger Søren Løntoft Hansen, aktieanalytiker i Sydbank.



Pandora kom med sin nye konceptkollektion Shine i marts - og meldingerne er gået på, at der har været udsolgt flere steder. Søren Løntoft Hansen forventer, at ledelsen i Pandora vil komme med kontante udmeldinger på, hvordan de nye tiltag som varslet i selskabets strategi frem mod 2022, er kommet til udtryk.



"Derfor bliver andet, tredje og fjerde kvartal meget vigtige. Markedet vil spejde efter meldinger blandt andet for Shine-kollektionen og forårslanceringerne. Vi har fået indikationer for et stærkt optag og udsolgte lanceringer på nettet," siger analytikeren.



"Det bliver interessant at høre, hvilke markeder det drejer sig om. Og om strategien virker," siger han.



USA nede



Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates venter analytikerne, at divisionen Americas, hvor USA er en vigtig faktor, får en omsætning i første kvartal på 1515 mio. kr., hvilket er en tilbagegang i væksten på 10,5 pct.



"USA er ramt af, at forbrugeradfærden har ændret sig. Samtidig har Pandora været ramt af, at der ikke har været lanceret en ny kollektion siden 2014. Vi kommer ikke til at se tallene ændre sig for alvor, og regnskabet for første kvartal vil fortsat være tynget af, at man ikke har set nye lanceringer i flere år," siger Søren Løntoft Hansen.





På selskabets kapitalmarkedsdag i starten af året kaldte Anders Colding Friis, administrerende direktør i Pandora, de mange år uden nye kollektioner for "en tørkeperiode". Tørken skal brydes af flere lanceringer af nye serier af smykker end hidtil. Den næste er allerede ude - det er Shine, som er guldbelagte smykker.



Ud over et nyt årligt koncept, vil Pandora komme med ti såkaldte "drops" i den femrårige strategiplan, der blev fremlagt i januar. Frem til 2022 vil smykkeselskabet komme med to drops årligt, der omfatter mindst 500 nye produkter.



Omsætning stiger



Samlet ventes omsætningen i første kvartal 2018 at lande på 5194 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates, hvilket indikerer en vækst på 0,7 pct. i kvartalet. Og stigningen kommer på trods af de amerikanske forbrugeres ændrede forbrugeradfærd samt valutamodvind.



Det er blandt andet Kina, der ventes at gøre det godt. Ser man på divisionen Asia Pacific, regner analytikerne med en vækst i omsætningen på 6,1 pct. til 1345 mio. kr., mens EMEA, som er er Europa, Mellemøsten og Afrika, ventes at være vokset med 8 pct. til 2374 mio. kr.



Søren Løntoft Hansen venter da også, at Kina har klaret sig godt - men også at det italienske marked vil vise fremgang.



"Men i det samlede billede lægger det op til en omsætning, der er flad, da blandt andet valuta trækker ned. Så kvartalet vil ligge tæt på 2017-resultaterne," vurderer han.



Selv venter Pandora en omsætningsvækst på 7-10 pct. i lokal valuta i 2018, hvilket også er det langsigtede vækstmål frem mod 2022.



/ritzau/FINANS