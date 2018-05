TDC-boss efter exit: "Det var det rigtige tidspunkt at træde tilbage"

TDC's topchef Pernille Erenbjerg, der stopper i telekoncernen, sætter nu ord på, hvorfor hun trækker stikket.Og ikke overraskende har det noget med TDC's nye strategi at gøre, efter at opkøbet af MTG gik i vasken. "Da vores nye ejere nu påbegynder en ny strategi, som indebærer at opdele det danske selskab i separate enheder, føler jeg at det er det rigtige tidspunkt for mig at træde tilbage og starte processen med at overbringe stafetten til en anden," siger Pernille Erenbjerg i en pressemeddelelse.Hun fortsætter:"Jeg er meget stolt over de resultater, vi har opnået, og jeg føler en stærk forpligtelse til at sikre, at selskabet kommer gennem denne overgangsfase på den bedst mulig måde. Derfor har jeg aftalt med den nye bestyrelse at fortsætte som adm. direktør i en overgangsperiode for at hjælpe med at gennemføre den nye strategi og forretningsstruktur" Det betyder helt konkret, at Pernille Erenbjerg fortsætter med hænderne på rattet i TDC helt frem til nytår, medmindre der er fundet en ny topchef tidligere.Mike Parton, TDC's nyudnævnte bestyrelsesformand, siger i en kortfattet kommentar tak til den nu snart forhenværende topchef."Jeg vil gerne takke Pernille Erenbjerg for hendes lederskab, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med Pernille og det øvrige ledelsesteam om vores planer for fortsatte investeringer, fokus på detail- og indholdsudvikling, samt udrulning af fiber i Danmark," siger Mike Parton.