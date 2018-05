TDC-bestyrelse på plads - ny formand er midlertidig

Opdateret 14.44Mike Parton er netop blevet valg til midlertidig bestyrelsesformand i TDC på en ekstraordinær generalforsamling.Dette fremgår dog ikke af den originale fondsbørsmeddelelse, men blev efterfølgende meldt ud i en pressemeddelelse."Bestyrelsen vil indledningsvis blive ledet af Mike Parton. På sigt planlægges det dog at udnævne en anden formand med en stærk dansk profil med et godt netværk og erfaring fra dansk erhvervsliv. På det tidspunkt tiltræder Mike Parton som næstformand, hvor han vil fokusere på TDC's strategiske transformation," skriver TDC i den pressemeddelelsen. Valget sker på baggrund af en større rokade i TDC's bestyrelse, hvor næsten alle, inklusiv tidligere formand Pierre Danon, ikke har valgt at genopstille.Briten Mike Parton, der bliver midlertidig formand, er formand for bestyrelsen i Arqiva, en britisk virksomhed, der ligesom TDC er ejet af australske Macquarie.Arqiva står for udsendelse af almindeligt antenne-tv i Storbritannien som f.eks. BBC og udlejer dertil pladser til udstyr, der bruges af mobilselskaber samt til den teknik, der anvendes, så maskiner, apparater og andet trådløst kan sende data til hinandenDet var alle bestyrelsesmedlemmer på nær én, Marianne Rørslev Bock, der valgte ikke at stille op til genvalg.De nye medlemmer af bestyrelsen er: Mike Parton, Martin Bradley, Nathan Luckey, Arthur Rakowski og Ulrik Dan Weuder.Også adm. direktør i TDC, Pernille Erenbjerg, har i dag valgt at stoppe som topchef i TDC.Opdateres.