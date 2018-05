Entreprenørkæmpe fjerner to koncerndirektører

Entreprenørkoncernen MTH Group, som blandt andet består af MT Højgaard og er ejet af de to børsnoterede selskaber Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, siger farvel til de to koncerndirektører Arne Becker og Jesper Nordby.



"Vi er i en situation, hvor MT Højgaards konkurrencekraft skal styrkes yderligere, så vi vinder endnu flere ordrer og hæver indtjeningen med udgangspunkt i programmet "Fokus 2018"."



"Ændringen i koncernledelsen sker med det formål at tilpasse ledelsen til denne situation og samtidig positionere os bedst muligt til at skabe de påkrævede resultater og udvikle MT Højgaard med den fornødne hastighed," siger selskabets administrerende koncerndirektør Torben Biilmann i en meddelelse.



Han tilføjer, at tilpasningen af koncernledelsen ikke ændrer på selskabets fokus på digitalisering, tidlig involvering og et tættere samarbejde mellem byggeriets parter. Det skal sammen med Fokus 2018-programmet medvirke til at løfte koncernens lønsomhed fra og med andet halvår 2018.



Koncernledelsen i MTH Group består fremover af Torben Biilmann, CFO Egil Mølsted Madsen, koncerndirektør Jørgen Nicolajsen og koncerndirektør Helle Bro Krogen.



/ritzau/FINANS