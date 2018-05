Relateret indhold Aktieordbog

North Media har mandag fået ny direktør i sit nøglesystemsselskab Bekey. Den nye direktør bliver Jannik Bray Christensen, der siden oktober sidste år har været økonomidirektør i selskabet.



I en meddelelse oplyser North Media, at der efter en årrække med betydelige underskud i Bekey er vedtaget en ny fokuseret strategi.



- Med den nye og mere fokuserede strategi er Jannik Bray Christensen den helt rigtige til at stå i spidsen for Bekey, og jeg ser frem til et godt samarbejde, siger bestyrelsesformand i Bekey Mads Dahl Andersen i en meddelelse.



Jannik Christensen afløser Søren Holmblad, der været direktør for Bekey de seneste otte år.



- Søren Holmblad har stået i spidsen for Bekey, siden organisationen bestod af ganske få medarbejdere. Han har ydet en stor og vigtig indsats for Bekey gennem de seneste otte år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Søren for hans dedikation og ildhu, siger Mads Dahl Andersen.



Selskabet skriver i meddelelsen, at det er efter gensidig aftale, at Søren Holmblad stopper, og at han i samme ombæring udtræder af North Medias direktion.



Ledelsesændringen påvirker ikke North Medias forventninger til omsætning og EBIT i 2018. Koncernen forventer uændret en omsætning på 1090-1155 mio. kr. og et EBIT før særlige poster på 60-95 mio. kr.



/ritzau/FINANS