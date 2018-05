Medie: TDC-topchef stopper

TDC's topchef Pernille Erenbjerg stopper som adm. direktør. Det skriver erhvervsmediet finans.dk. Det sker samtidig med at telekoncernen mandag får en ny bestyrelse.Ifølge Finans' oplysninger har topchefen meddelt den nye TDC-bestyrelse, at hun forlader den øverste direktørpost i TDC. Og efter dagens ekstraordinære generalforsamling vil hun melde det offentligt ud.TDC-topchefen vil ifølge Finans tilbyde at blive i stillingen, indtil der er fundet en afløser, men hun skulle have sat en bagkant ved årets udgang. Pernille Erenbjerg nåede lige akkurat sammen med den nu afgående bestyrelse at fremlægge planer om at købe mediegiganten MTG, før pensionskasse-konsortiet kom med et offentligt købstilbud på TDC i februar.Konsortiet, der består af PFA, PKA, ATP og Macquarie meldte ud i slutningen af februar i sit købstilbud, at det ville skifte ud i bestyrelsen, så det var repræsenteret i forhold til sin ejerandel.Konsortiet lagde dog op til at fortsætte med den nuværende ledelse med topchef Pernille Erenbjerg og finansdirektør Stig Pastwa."Tilbudsgiver værdsætter og respekterer i høj grad det arbejde, TDC's Koncernledelse har udført, og planlægger at fortsætte samarbejdet med hele det nuværende ledelsesteam," fremgik det.Men der har alligevel været spekuleret i, om Pernille Erenbjerg havde en fremtid i TDC med den nye strategi for selskabet, for det har fremstået ret klart, at både ledelse og bestyrelse var større tilhængere af deres oprindelig plan med MTG."Det har været enormt smertefuldt for os. For det var ikke det, vi ville. Vi ville købe MTG. Vi ville skabe det selskab. For det ser vi en fremtid i. Men vi kan ikke gøre det, for vores ypperste ansvar er over for vores aktionærer," har den afgående bestyrelsesformand Pierre Danon sagt i forbindelse med det uskønne købsforløb.TDC skriver mandag i en meddelelse til fondsbørsen, at både Pierre Danon, Lene Skole, Stine Bosse, Pieter Knook, Angus Porter og Benoit Scheen forlader bestyrelsen.I stedet foreslås Mike Parton, der i dag er formand i Tele2, Martin Bradley, der er senior adm. direktør i Macquaries infrastruktur-forretning, Nathan Luckey og Arthur Rakowski, der er også er fra Macquarie, og Ulrik Dan Weuder, der er ansvarlig for alternative investeringer i ATP.Opdateres