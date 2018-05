Vestas og GE sidder tungt på igangværende projekter i USA

Vestas og GE Renewable Energy er med i langt størstedelen af de igangværende projekter på det amerikanske vindmøllemarked, hvor udvikleren har offentliggjort navnet på leverandøren.



Det oplyser seniorkonsulent Feng Zhao fra FTI Consulting til Ritzau Finans.



Ifølge konsulentfirmaet har GE og Vestas en kombineret markedsandel på hele 89 pct. for projekter under konstruktion eller fremskreden udvikling, hvor udvikleren har rapporteret leverandøren.



Og af dem har GE og Vestas en nogenlunde ligelig fordeling med 5,4 gigawatt til hver, mens Nordex har 567 megawatt, og Siemens Gamesa og Goldwind har henholdsvis 467 og 340 megawatt.



- Når vi ser på ordreindtaget for de næste to år, ser vi, at Vestas og GE fortsætter med at dominere markedet. Selvfølgelig vil de andre, Siemens Gamesa, Nordex og Senvion, kæmpe imod det, siger Feng Zhao.



I 2017 var Vestas ifølge konsulentfirmaet størst på markedet med en andel på 35,4 pct. af nyinstallationerne på 7017 megawatt. Herefter fulgte GE med en markedsandel på 29 pct., mens både Siemens Gamesa og Nordex vandt markedsandele og lå på henholdsvis 23 og 11 pct.



/ritzau/FINANS