Vestas-kunde baner med aftale vejen for nyt amerikansk mølleprojekt

Vestas-kunden EDP Renewables har gennem sit amerikanske datterselskab sikret sig aftaler om salg af strøm fra et vindmølleprojekt i Illinois på 150 megawatt.



Med sikkerhed for afsætning af strømmen - gennem de såkaldte PPA-aftaler (Power Purchase Agreements) har selskabet taget et stort skridt i realiseringen af projektet, som går under navnet Broadlands og ventes at stå færdigt i 2019.



Dermed er EDPR nået op på at have sikret sig aftaler på 1,6 gigawatt i USA for projekter til installering i perioden 2016-2020.



"Med disse aftaler har selskabet nu kontrakt på 90 pct. af de målsatte 3,5 gigawatt på globalt plan for 2016-2020, som blev annonceret på selskabets kapitalmarkedsdag i maj 2016," fremgår det af en meddelelse fra selskabet.



Vicedirektør Ryan Brown fra EDP Renewables North America, som EDPR's amerikanske datterselskab hedder, sagde i sidste uge på en konference i Chicago til Ritzau Finans, at selskabet arbejdede på at få flere PPA-aftaler på plads - og at det er afgørende for timingen for gennemførelsen af projekterne.



Han sagde også, at selskabet får nogle travle år med projektetableringer.



"Vi kommer til at opføre 500 megawatt i 2018 og planlægger meget robuste år i 2019 og 2020. Det kommer til at blive store år for os," sagde Ryan Brown.



EDPR foretog tilbage i 2016 komponentbestillinger for at sikre pipelinen 100 pct. PTC-støtte før den første nedtrapning i 2017 til 80 pct. Tidsrammen for at færdiggøre disse projekter er udgangen af 2020.



Der er dog også et marked baseret på 80 pct. - og i år på 60 pct. PTC-støtte.



"Nogle af os sikrede komponenter med 80 pct. PTC sidste år, og der vil være en hel del spillere, som vil sikre komponenter hen mod årsafslutningen med 60 pct. PTC-støtte til opførelse senest i 2022," vurderede Ryan Brown.



Hvor stort et potentiale, der ligger for EDPR med 60 pct. PTC er dog for tidligt at melde konkret ud om.



"Det er ikke besluttet endnu, men vi arbejder på det," sagde Ryan Brown.



/ritzau/FINANS