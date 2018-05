Dropbox mistede pusten trods solidt førstegangsregnskab

Aktien i Dropbox svingede først, men faldt derefter, i kølvandet af selskabets første regnskab som børsnoteret selskab der blev offentliggjort torsdag efter børstid. Kursfaldet kom trods et bedre end forventet resultat for første kvartal.



Eksklusive visse poster var overskuddet på 0,08 dollar per aktie, hvilket skal ses i lyset af analytikernes forventning om et overskud på 0,05 dollar per aktie ifølge Thomson Reuters.



Omsætningen steg til 316,3 mio. dollar mod de ventede 309,2 mio. dollar.



For året venter Dropbox en omsætningsvækst på 28 pct., idet selskabets finansdirektør, Ajay Vashee, noterede en forventet omsætning på 328-331 mio. dollar i andet kvartal og 1333-1355 mio. dollar for hele året på den efterfølgende telekonference.



Analytikere havde ventet en prognose på 324,9 mio. dollar i omsætning for andet kvartal og 1330 mio. dollar i omsætning for hele året ifølge Thomson Reuters.



Ajay Vashee vurderede, at selskabet vil have frie pengestrømme i 2018 på 340-350 mio. dollar, hvilket lå over konsensusestimatet på 323 mio. dollar.



Dropbox faldt alligevel umiddelbart godt 4 pct. i eftermarkedet, og fredag blev papiret noteret til et fald på 2,3 pct. til 31,28 dollar.



Dropbox-aktien blev introduceret på Nasdaq 23. marts. Aktien er i øjeblikket steget knap 8 pct. i forhold til introduktionsprisen på 29 dollar. I samme periode er konkurrenten Box' aktie steget omkring 24 pct.



