Stribe af uheld med semi-selvkørende Teslaer rammer i USA

Lørdag var der endnu et uheld med en delvist selvkørende bil i USA, da en Tesla kørte lige ind i en holdende brandbil. Det er det seneste i rækken af uheld, der har skabt overskrifter.



Ifølge nyhedsbureauet AP kørte en Tesla, der har autopilot, med lige under 100 kilometer i timen direkte ind i en brandbil, der holdt for rødt.



"Vidneudsagn indikerer, at Tesla Model S'en ikke bremsede, før den ramte," skriver politiet i en meddelelse ifølge AP.



Torsdag kørte en Tesla ind i en betonmur i Florida, hvilket kostede chaufføren og en passager livet. Det er endnu usikkert, om autopiloten var slået til, da ulykken skete.



De amerikanske trafikmyndigheder undersøger ifølge AP begge uheld, da der i øjeblikket er stor fokus på semi-selvkørende biler.



I alt har trafikmyndighederne, National Transportation Safety Board, fire undersøgelser omkring uheld med Teslaer. Deriblandt et uheld i marts, hvor en mand mistede livet, da en Tesla med autopiloten tændt, kørte ind i en barriere på en motorvej.



Sideløbende med historierne om Teslaer har et uheld i marts med en semi-selvkørende Volvo ejet af transportfirmaet Uber taget overskrifter.



Det sker efter, at bilen med omkring 65 kilometer i timen kørte direkte ind i en fodgænger, der krydsede vejen foran bilen.



En offentliggjort video viser, hvordan bilen på ingen måde hverken bremser eller forsøger at undvige fodgængeren, der krydsede vejen midt om natten.



Semi-selvkørende biler er hastigt på vej frem, da teknologien bliver bedre og bedre. Med udbredelsen kommer dog også nye udfordringer for trafikmyndigheder verden over.



De biler, der nu er delvist selvkørende, er fortsat på et teknisk niveau, hvor chauffører skal være opmærksomme og holde hænderne på rattet, så de kan gribe ind.



