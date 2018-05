Trump tordner mod medicin-mellemmænd i USA, men havde få konkrete tiltag

Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at det skal være slut med at USA bliver snydt, og betaler de højeste priser for medicin i verden, ligesom det skal være slut med at mellemmænd i USA putter formuer i lommen.Det fremgik af en tale fra præsidenten i Rosenhaven foran det hvide hus i Washington, hvor Donald Trump fremlagde de overordnede mål for kampen mod høje medicinpriser i USA, men præsidentens plan indeholdt få konkrete tiltag Han talte for, at konkurrencen skal øges, ligesom den regulatoriske byrde skal sænkes, så medicin hurtigere finder igennem myndighedernes tjek og ud til patienterne, men priserne var selvfølgelig i fokus."Vi vil have skrappere forhandling og mere konkurrence, og meget lavere priser på apoteket, og det vil ske snart," sagde den amerikanske præsident.De amerikanske mellemmænd, de såkaldte Pharmacy Benefit Managers, der håndterer sundhedsordninger for forsikringsselskaber, og forhandler pris og adgang til markedet med medicinalproducenterne fik en overhaling af præsidenten."Vi eliminerer mellemmændene, som er blevet meget rige. De er rige, men de vil ikke være så rige længere," siger Donald Trump.Han mener, at det amerikanske sundhedssystem er gået i stykker, og de næsten 300 mio. dollar, som medicinproducenterne bruger på lobbyarbejde i USA har holdt priserne kunstigt højt. "Regeringen har også været en del af problemet, fordi tidligere regeringer har vendt det blinde øje til, men denne regering sætter den amerikanske patient først," sagde Donald Trump"Medicinpriserne skal ned på jorden," sagde Donald Trump, der samtidig sagde, at det amerikanske patentsystem skal belønne innovation, men det skal ikke være muligt at bruge det som skjold til at beskytte uretfærdige monopoler.Ud over mellemmændene fik udenlandske regeringer også et par advarsler af den amerikanske præsident, der mener, at det ikke kan være rigtigt, at USA betaler for den globale innovation af lægemidler med priser, der er mange gange højere end i andre lande, til trods for, at det er den samme medicin, der er i pakken."Det er tid til at stoppe det globale snylteri. Amerika vil ikke snydes længere, og specielt ikke af fremmede lande," siger Donald Trump.