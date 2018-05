5200 biler i Danmark tilbagekaldes efter fejl med selelås

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen

En fejl med sikkerhedsseler får bilproducenten Volkswagen til at tilbagekalde 410.000 biler fra sit eget mærke og fra den spanske fabrikant Seat, som producenten ejer.



I mellemtiden advarer virksomheden kunder, der ejer de berørte biler, om ikke at bruge midtersædet bagi.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Volkswagen i Danmark hjemkalder den nuværende generation af Polo fra år 2018.



Antallet af berørte biler af den type på det danske marked er 3314, fremgår det af en pressemeddelelse.



"Volkswagen Polo lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er sikker at køre i, men Volkswagen anbefaler sine kunder ikke at benytte bagsædets midterste plads, før bilen er udstyret med en ny selelåsemekanisme," står der.



Modellen har et teknisk problem med sikkerhedsselen, der er på bilernes bagsæder.



Hvis bagsædets midterste og venstre siddeplads bruges på samme tid, er der risiko for, at selelåsen til den midterste sele bliver udløst.



Seat i Danmark hjemkalder ligeledes biler, fremgår det af en pressemeddelelse fredag.



Det drejer sig om den nye Arona model 2018 og den nuværende generation af Ibiza, der har modelår 2017 og 2018.



Det er samme tekniske problem, der ligger bag tilbagetrækningen af bilerne.



Antallet af berørte biler fra dette firma er 1945 biler, der er på markedet i Danmark.



De biler, der er berørt, vil blive udstyret med en anden type selelås, lyder det fra begge virksomheder.



/ritzau/