SAS fyldte færre sæder i april

Flere passagerer fløj med SAS i april. Men SAS havde sværere ved at fylde flyene, da påsken spillede et puds.Det viser nye tal fra SAS, der netop er offentliggjort.- Grundet påskens placering i 2018 sammenlignet med sidste år justerede SAS sit netværk og øgede kapaciteten på mere forretningsrettede ruter i april. - Det medførte mere trafik på specielt korte ruter i Skandinavien, skriver SAS.Antallet af passagerer, der fløj med SAS i april, steg da også med 4,7 procent til 2,5 millioner sammenlignet med året før.Tallene viser dog også, at tilpasningen ikke har ramt rent plet. SAS øgede kapaciteten med 1,9 procent i april, men rejsemængden - målt på antallet af kilometer fløjet per fyldt sæde - faldt med 2,2 procent.Det sendte den såkaldte "load factor" - andelen af fyldte sæder - ned med tre procentpoint til 72,7 procent i april."Load factoren" er afgørende for et flyselskabs rentabilitet, da omkostningerne ved et fyldt og et tomt sæde ikke er langt fra hinanden, mens forskellen i indtægten selvsagt er enorm.- Den lavere "load factor" i april var drevet af placeringen af påsken. På den anden side var "load factoren" i marts og april samlet marginalt højere end sidste år, skriver SAS.Påsken faldt i år både i marts og april, mens den sidste år kun lå i april. Påsken giver flyselskaber et boost, fordi mange vælger at rejse eller besøge familie. I trafiktallene lader SAS også et ord falde om effekterne af verdens valutakurser.Dollaren er styrket markant i år over for den svenske krone. I starten af året kunne en dollar købes for 7,84 svenske kroner, mens der nu skal 8,65 svenske kroner til.Det mærker man hos SAS, der både køber brændstof i dollar og har købt en stor mængde nye fly.- Det (dollarens styrkelse) vil have en markant effekt på provisionerne i dollar til leasede fly og motorer, hvilket vil ramme resultatet for andet kvartal med 200 millioner svenske kroner, skriver SAS./ritzau/