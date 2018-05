Vestas-kunde ser robuste år forude, og lavere møllepriser

Den portugisiske vindprojektudvikler EDP, som er storkunde hos Vestas, forudser nogle travle år med opførelse af nye projekter.



Projekterne frem til udgangen af 2020 er sikret 100 pct. PTC-støtte, men selskabet har til senere udbygning også indgået aftaler med 80 pct. og ser også muligheder med 60 pct., som støtteordningen i år er nedtrappet til.



Det siger Ryan Brown, som er vicedirektør for EDP Renewables North America, til Ritzau Finans under en vindmøllekonference i Chicago.



Opfører 500 Megawatt i år

"Vi kommer til at opføre 500 megawatt i 2018 og planlægger meget robuste år i 2019 og 2020," siger Ryan Brown.



Den eksakte udbygningsplan for de næste to år er endnu ikke helt på plads.



"Vi er ved at arbejde med vores planer, men vi vil ligge på mindst samme niveau som i 2018, hvis ikke betydeligt mere. Det kommer til at blive store år for os," siger Ryan Brown.



Arbejder på elsalgsaftaler

Afgørende for timingen af bygningen er indgåelsen af såkaldte Power Purchase Agreements (PPA-aftaler) - altså aftaler med energiselskaber om salg af strømmen fra parkerne.



"Vi arbejder på at indgå PPA-aftaler for at sikre indtægterne i projekterne til at bygge dem," forklarer Ryan Brown.



EDP foretog tilbage i 2016 komponentbestillinger for at sikre pipelinen 100 pct. PTC-støtte før den første nedtrapning i 2017 til 80 pct.



Muligheder på 60 pct.

Tidsrammen for at færdiggøre disse projekter er udgangen af 2020. Der er dog også et marked baseret på 80 pct. - og i år på 60 pct. PTC-støtte.



"Nogle af os sikrede komponenter med 80 pct. PTC sidste år, og der vil være en hel del spillere, som vil sikre komponenter hen mod årsafslutningen med 60 pct. PTC-støtte til opførelse senest i 2022," vurderer Ryan Brown.



Hvor stort et potentiale, der ligger for EDP med 60 pct. PTC er dog for tidligt at melde konkret ud om.



"Det er ikke besluttet endnu, men vi arbejder på det," siger Ryan Brown.



Faldende møllepriser

På markedet har EDP nydt godt af faldende møllepriser, hvilket har kompenseret for lavere PPA-priser for afsætning af vindstrøm, som er i hård konkurrence med andre energiformer - såsom solenergi og naturgas.



"Det har været et par rigtigt gode år i forhold til reduktionerne i omkostningerne til møllerne og faldet i vindenergiprisen, så vi kan konkurrere mod de andre energiformer," siger Ryan Brown.



Og trenden for priserne, venter han, vil fortsætte.



"Møllepriserne skal fortsætte med at komme ned, fordi PPA-priserne fortsætter med at blive reduceret," siger han.



Krankapacitet en udfordring

Som en speciel udfordring på det amerikanske marked nævner han navhøjderne på møllerne, som er nået op i nærheden af den nordamerikanske kranflådes tophøjde.



"Vi kommer til et punkt, hvor nav-højden i Nordamerika når kapaciteten på kranflåden i herovre, så det bliver et interessant år, når vi kommer gennem det loft og skal bruge større kraner eller alternative metoder. Europa har været igennem det, men det er en ny ting for Nordamerika," siger Ryan Brown.



/ritzau/FINANS