Bernstein: Næsten helt sikkert at Lundbeck vil opjustere senere i år

Lundbeck knuste alle forventninger med sit kvartalsregnskab tirsdag, men efterfølgende har flere finanshuse valgt at nedjustere aktien til salg, efter at aktiekursen fløj i vejret med over 8 pct. tirsdag.



Nedjusteringerne gav dog ikke umiddelbart genlyd i aktiemarkedet onsdag, da aktien steg 2 pct. og holder Kr. Himmelfartsdag lige over kurs 411.



Skal man tro gennemsnittet af aktieanalytikerne, så har Lundbecks aktionærer et kursfald på 21,5 pct. i udsigt, da kursmålene i gennemsnit lander på 323. Ud af 20 analytikere anbefaler 12 i øjeblikket sælg, fem siger hold og blot tre anbefaler køb.



To udenlandske finanshuse ser meget positivt på Lundbecks præstation i første kvartal, men de er uenige om værdiansættelsen.



"Det er et meget stærkt sæt tal, og en opjustering af prognosen senere på året er næsten sikker," skriver Wimal Kapadia, aktieanalytiker i finanshuset Bernstein.



Han fastholder dog sit kursmål på 315, selv om det ikke sker uden lidt selverkendelse.



"Finansielt bliver 2018 et godt år, og opjusteringer vil sandsynligvis følge, men når de er indregnet, så står vi tilbage med manglende katalysatorer for i år, et sværere 2019 rent finansielt og en præmiebelagt værdiansættelse," skriver Wimal Kapadia.



Bernstein tog fejl



Han erkender, at han ikke så aktien bevæge sig mod kurs 400, og erkender, at han tog fejl, da han beholdt sin underperform-anbefaling, da aktien faldt under kurs 300.



"Tilbageblik er vidunderligt. Lundbeck er ikke et dårligt selskab, men der er rigeligt med andre navne, som vi hellere vil eje," skriver analytikeren.



Han lægger vægt på, at med udsigt til at betale 18 gange den ventede indtjening (PE) for 2019 og 12 gange den ventede indtjening (EV/Ebitda) for 2018, så er Lundbeck ved at blive en dyr aktie at købe op i, og han mener derfor, at selv om aktier, der er dyre kan fastholde et dyrt kursniveau, så peger risikoen mere nedad end opad for aktiekursen på Lundbeck på nuværende tidspunkt.



Barclays er blevet mere positiv



Kollegaen Emily Field fra Barclays er en af de få positive analytikere, og hun står fortsat bag sin anbefaling af Lundbeck trods det store kursløft tirsdag og onsdag. Barclays har løftet sit kursmål til 435 fra 375.



"Lundbeck fortsætter med at være vores primære kontrære anbefaling blandt mellemstore europæiske medicinalselskaber," skriver Emily Field.



"Første kvartal demonstrerede, at selskabet fortsætter med at levere på driften, selv om det endnu ikke har udnævnt en ny permanent topchef," fortsætter hun.



Ledelsen i Lundbeck havde intet nyt om processen med at finde en ny topchef i forbindelse med kvartalsmeddelelsen.



Baggrunden for Barclays anbefaling af Lundbeck på et tidspunkt hvor de fleste finanshuse mener, at pilen peger nedad for aktiekursen, er, at Barclays mener, at Lundbeck kerneforretning, og især de nyeste lanceringer, giver selskabet en defensiv vækst, der skaber en solid pengestrøm, ligesom Emily Field peger på, at Lundbeck trods pres i USA står godt i forhold til at skabe mere vækst i dette marked.



"Vi mener, at stemningen om selskabet har taget et overdrevent negativt skifte efter Kåre Schultz' afsked i september sidste år," understreger hun.