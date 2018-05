TCM-chef: Vi venter stærkt andet halvår efter godt kvartal

TCM Groups administrerende direktør, Ole Lund Andersen, ser tilfreds tilbage på det første fulde kvartal som børsnoteret selskab, efter at køkkenproducenten kom på børsen i november sidste år.



"Vi kommer ud med et meget stærkt kvartal. Korrigerer man for påsken og de færre åbningsdage, så er den underliggende vækst på 10 pct.," siger Ole Lund Andersen til Ritzaus Finans.



TCM, der ejer Svane Køkkenet og også driver køkkenmærkerne Tvis, Nettoline og Kitchn, har store sæsonmæssige udsving hen over året. Hvor januar er stille, kommer der som regel lidt mere gang i bestillingerne af nye køkkener i februar og marts - men når så foråret banker på, forsvinder den store lyst til at gå og knokle med køkken indendørs. Og så skal man hen på den anden side af sommerferien, før der igen kommer gang i salget.



"Andet halvår er som regel en stærk periode, hvor salget så går ned igen i december," siger direktøren.



Nettoline, som er store inden for gør-det-selv-køkkener, blev købt op sidste år. Og det går som det skal med at få selskabet ind i familien. Direktøren venter synergier på 8-10 mio. kr. i år.



"Og vi kigger da også på andre opkøb. Det har vi nu tid til - også efter arbejdet med børsnoteringen. Det er vores strategi både at have organisk vækst og købe op," siger Ole Lund Andersen.



Selskabet er også i fuld gang med at få Svane Køkkenet til Norge. TCM's kortsigtede mål, hvilket vil sige inden for to år, er at få 8-12 butikker i Norge.



"Vi har lige skrevet kontrakt med en forhandler i Trondheim, som er den tredje største by i Norge. De begynder at sælge Svane Køkkener i 2019. Det er et marked, vi forventer os meget af," siger direktøren.



TCM fastholder sine forventninger til hele året, der lyder på en omsætning mellem 870-900 mio. kr. efter at have opnået en omsætning på 213,6 mio. kr. i første kvartal



/ritzau/FINANS