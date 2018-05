Højgaard Q1: Sidste års ordrefald ligger bag lavere omsætning

Mio. kr. Q1 2018 Q1 2017 Omsætning 1530,7 1694,2 Res primær drift -55,8 -22,4 Res før skat -59,9 -25,7 Nettoresultat -46,2 -19,4

Mio. kr. Ved Q1 2018 Før Q1 2018 Omsætning 6,8 mia. kr. 6,8 mia. kr. EBIT før særlige poster 140-180 140-180

MT Højgaard, også kaldet MTH Group, fik i de første tre måneder af 2018 en faldende omsætning som ventet. Den lød på 1530,7 mio. kr. mod 1694,2 mio. kr. i perioden sidste år.Aktivitetsniveauet er historisk set lavest i de første tre måneder af året, og den lavere ordreindgang sidste år ligger til grund for faldet.I de første tre måneder af 2018 lød underskuddet på 46,2 mio. kr. efter skat mod et underskud på 19,4 mio. kr. i første kvartal 2017.Der er dog kommet mere gang i forretningen i første kvartal i år sammenlignet med perioden sidste år. Samlet vandt MTH Group nye ordrer for 1,4 mia. kr. mod 1,0 mia. kr. i samme periode sidste år."Væksten på 37 pct. var positivt påvirket af store ordrer som Lundevænget i København til Enemærke & Petersen samt et nybyggeri på DTU til MT Højgaard. Ordreindgangen for perioden var negativt påvirket af, at Ikea valgte at standse projektet med MT Højgaard midt i samarbejdsfasen som følge af en beslutning om at redefinere deres globale strategi for urbane varehuse," skriver selskabet i regnskabet.Men sidste års pressede ordrebog fik i januar MT Højgaard til at opsige 100 funktionærer og nedlægge 60 funktionærstillinger i den danske forretning for at tilpasse kapaciteten.Selskabet er nu ved at indfase det nye program Fokus 2018, som skal styrke konkurrencekraften og dermed øge ordreindgangen og forbedre indtjeningen.I 2018 venter MT Højgaard-koncernen en omsætning på omkring 6,8 mia. kr. Driftsresultatet ses på 140-180 mio. kr. mod 176 mio. kr. sidste år.MT Højgaard er ejet af Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, der sidder på henholdsvis 54 pct. og 46 pct. af aktiekapitalen. Ejerne må undvære udbytte for 2017.Tabel for MT Højgaards regnskab for første kvartal for 2018:MT Højgaards forventninger til 2018:/ritzau/FINANS