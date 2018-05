A.P. Møller-Mærsk vil muligvis fokusere på at sælge Maersk Drilling fra frem for at børsnotere selskabet, oplyser fem kilder med kendskab til sagen til Reuters.



Ifølge nyhedsbureauet kan det også betyde, at Mærsk udskyder tidshorisonten for at udskille Drilling-divisionen fra koncernen.



Et kommende salg af Maersk Drilling er en del af en strategi, som Mærsk-koncernen lancerede i 2016. Målet er at sortere energiselskaber fra og rette fokus mod logistik og transport.



Mærsk har tidligere oplyst, at arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2018.



/ritzau/FINANS