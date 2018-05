Rederiet DFDS har opjusteret vækstforventningerne til hele året, efter at det i første kvartal oplevede overraskende vækst og indtjening.Det fremgår af rederiets regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.Selskabet har i første kvartal købt det tyrkiske rederi U.N. Ro-Ro for 7,1 mia. kr. Det har bidraget til opjusteringerne. Omsætningsvæksten er opjusteret, mens driftsresultatet, EBITDA, blev opjusteret i forbindelse med opkøbet.Koncernens omsætning voksede i første kvartal til 3485 mio. kr. mod 3220 mio. kr., mens driftsresultatet endte på 453 mio. mod 414 mio. kr. samme periode sidste år.- Både vækst og indtjening var bedre end forventet i første kvartal. Europas vækst er robust og fortsætter med at understøtte såvel færgeruter som logistikaktiviteter. Vores forbedringsprojekter er på sporet og vil også bidrage til indtjeningen i år, siger administrerende direktør Niels Smedegaard i regnskabet.Omsætningsvæksten på cirka 8 pct. og væksten på 9,5 pct. på EBITDA har bidraget til et overskud før skat på 204 mio. kr. mod tidligere 173 mio. kr.Rederiet venter nu en omsætningsvækst i 2018 eksklusive U.N. Ro-Ro på 4 pct. samt et EBITDA-resultat på 3000-3200 mio. kr. inklusive U.N Ro-Ro.Tidligere ventede DFDS også et EBITDA-resultat før særlige poster på 3000-3200 mio. kr., men en omsætningsvækst på 2 pct.Inklusive U.N. Ro-Ro ventes der en omsætningsvækst på 10 pct.