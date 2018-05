Siemens opjusterer forventningerne til hele året

Relateret indhold Artikler

Tyske Siemens har opjusteret forventningerne til indtjeningen, efter at have realiseret resultater i andet kvartal af 2018, som selskabet selv betegner som stærke.



Det fremgår af regnskabet, der er offentliggjort onsdag morgen.



Selskabet ser nu indtjeningen per aktie lande i niveauet mellem 7,70-8,00 euro per aktie, hvor selskabet før ventede en indtjening mellem 7,20-7,70 euro per aktie.



Siemens oplevede en lille tilbagegang i ordreindtaget, da det i andet kvartal landede på 22,3 mia. euro mod 22,8 mia. euro i samme periode sidste år. Det lod sig dog ikke se på omsætningen, der var uændret på 20,1 mia. euro.



Overskuddet i divisionen Industrial Business endte på 2,25 mia. euro mod 2,46 mia. euro samme periode sidste år.



Selskabet fastholder forventningerne til indtjeningsmarginerne på 11,0-12,0 pct. i "industrial business".



/ritzau/FINANS