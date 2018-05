Vestas' store konkurrent: Vi ser priserne fortsætte ned

Mens Vestas i forbindelse sin regnskabsaflæggelse i sidste uge talte om en stabilisering af vindmøllepriserne, så ser selskabets største konkurrent i USA, GE Renewable Energy, fortsat faldende priser fremover.



Det gælder både selve mølleprisen, mens prisen for den producerede strøm, den såkaldte LCOE, desuden vil blive presset ned af forbedret teknologi i møllerne.



"Vi fokuserer på at skabe værdi for vores kunder - ikke kun gennem pris, men også gennem den teknologi, der puttes ind i maskinerne. Det er begge dele," siger finansdirektør Vikas Anand fra GE Renewable Energy under en vindmøllekonference i Chicago til Ritzau Finans.



Udviklingen betyder, at kunderne for det samme beløb får mulighed for at købe en fortsat større mølle end tidligere.



"Det er sådan, trenden har været i industrien, og jeg ser ingen ændringer i nær fremtid i, at vindmølleleverandører og teknologiselskaber tager omkostninger ud af forsyningskæden - men også tilføjer ny teknologi, så LCOE-kurven kommer ned - den påvirkes af begge dele," siger Vikas Anand.



Spørgsmålet er, hvorvidt der kan tages tilstrækkeligt med omkostninger ud til at fastholde indtjeningsmarginen - det er ifølge Vikas Anand "en udfordring for hele industrien".



