Tripadvisor fremlagde regnskabseventyr efter børstid

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske rejseportal Tripadvisor slog alle forudsigelser i regnskabet for første kvartal, der blev fremlagt efter børstid tirsdag. De gode resultater sendte aktien mod skyerne i eftermarkedet.



Koncernen landede en justeret indtjening per aktie på 0,30 dollar mod analytikernes estimerede 0,16 dollar ifølge Bloombergs indsamlede resultatestimater.



Omsætningen løb op i 378 mio. dollar mod de ventede 361 mio. dollar, og driften gav et overskud på 80 mio. dollar på EBITDA-basis mod de anslåede 57,9 mio. dollar



Tripadvisor påpegede, at virksomheden er godt på vej mod de finansielle mål for 2018, og investorerne reagerede med at sende aktien godt 20 pct. op i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS