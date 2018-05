Relateret indhold Aktieordbog

Dalhoff Larsen & Horneman (DLH) har tirsdag efter børslukketid offentliggjort et regnskab for første kvartal, der viser fremgang i forhold til samme periode i 2017. Samtidig præciserer selskabet sine forventninger til et driftsresultat i den høje ende af det tidligere udmeldte interval.



DLH, der distribuerer hårdttræ og træbaserede pladeprodukter, venter på den baggrund nu en driftsindtjening (EBIT) i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på 3-5 mio. kr. Selskabet regner dog fortsat med en omsætning i 2018 på niveau med 2017, hvor den endte på 313 mio. kr. I 2017 landede driftsresulatet på 1 mio. kr.



DLH's fortsættende forretning med salg og distribution fra centrallageret i Danmark sikrede sig i årets første tre måneder en omsætning på 84,5 mio. kr., mens der i samme periode sidste år på samme post var realiseret en omsætning på 83,3 mio. kr. Driftsresultatet endte i perioden på 4,1 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i samme periode af 2017.



"Kvartalets resultat er positiv påvirket af en engangsindtjening på 1.5 mio. kr., som udelukkende skyldes realisering af lagerposter indkøbt i 2017 i et opadgående verdensmarked. Grundet volatiliteten på verdensmarked kan der forventes større kvartalsudsving end vanligt, udsvingene kan gå i begge retninger," hedder det.



/ritzau/FINANS