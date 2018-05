Trods færre passagerer indleder DSB året med millionoverskud

DSB havde færre passagerer i første kvartal 2018, men alligevel formåede statsbanerne at øge overskuddet i forhold til samme periode sidste år.



Det oplyser DSB i forbindelse med sit regnskab.



DSB fik et resultat før skat på 114 mio. kr. - korrigeret for engangsposter. Det er 66 mio. kr. bedre end i 2017 på den post.



Antallet af solgte rejser faldt med 5 pct.



- Det skyldes hovedsageligt en nedgang i antal rejse i S-tog på grund af sporarbejder samt påskens placering i forhold til sidste år, lyder det fra DSB.



Kvartalet var også præget af store problemer med en del af de sjællandske togstrækninger, hvor de såkaldte ME-lokomotiver måtte tages ud af drift, fordi deres aksler slog revner. Det betød færre afgange i en periode.



Det vejer ned i regnskabet, at DSB har fået mindsket sin kontraktbetaling med 50 mio. kr. i kvartalet, men samtidig tæller det op, at omkostningerne er reduceret.



Det skyldes blandt andet, at der er sagt farvel til omkring 100 stillinger i administrationen, ligesom ansatte tjenestemænd har fået reduceret deres pensionsbidrag.



/ritzau/