Maersk Tankers snupper tidligere it-direktør i Falck

Rettet* Maersk Tankers har ansat Torben Ruberg som ny it-direktør. Han har en fortid i Falck. Det oplyser produkttankrederiet i en pressemeddelelse.Torben Ruberg har tidligere arbejdet som it-direktør i den kriseramte redningskoncern de forgangne 14 år. Han forlod Falck ved udgangen af sidste år."Jeg er stolt af at kunne byde Torben velkommen til Maersk Tankers. Hans store ledelseserfaring og bevidste generalieblad i levering af en global it-transformation bliver et nøgleaktiv for Maersk Tankers (...)," siger teknisk direktør i Maersk Tankers, Tommy Thomassen, i en meddelelsen.Her understreger han samtidig, at Maersk Tankers fremover vil satse endnu mere på digitale produkter for at optimere forretningen.Maersk Tankers, der sejler med forædlet brændstof som flydiesel, var indtil sidste år ejer af A.P. Møller-Mærsk. 20. september meddelte landets største virksomhed, at den havde solgt rederiet for 7 mia. kr. til A.P. Møller Holding, der ejer 53 pct. af aktierne i Mærsk.* I den oprindelige artikel fremgik det, Torben Ruberg kom til Tankers direkte fra Falck. Det er ikke rigtigt, da han forlod Falck i december sidste år.