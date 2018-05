Relateret indhold Aktieordbog

Gabriel Holding opjusterer forventningerne i det forskudte regnskabsår 2017/18 om en vækst i omsætningen i niveauet 20 pct. Det fremgår af selskabets regnskab for andet kvartal af 2017/18, der er offentliggjort tirsdag.



Det svarer til en omsætning i niveauet på 590 mio. kr. og et resultat før skat på 56 mio. kr., oplyser selskabet.



Tidligere ventede Gabriel Holdning en vækst i omsætningen i niveauet 15 pct.



Gabriel Holdings finansdirektør, CFO, Claus Toftegaard, fratræder sin stilling. Det sker efter gensidig overenskomst med bestyrelsen og pr. dags dato, meddelte selskabet tidligere i dag.



Direktionen i selskabet udgøres herefter af CCO Claus Møller og adm. direktør Anders Hedegaard Petersen.



Gabriel Holding ventes at offentliggøre regnskab for andet kvartal tirsdag.



