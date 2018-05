Netcompany bekræfter: Vil på børsen og sælge mindst 40 pct af aktierne

Det danske it-selskab Netcompany er efter længerevarende rygter endelig gået så langt som til at sige, at selskabet nu "overvejer" en børsnotering ved at lade sig notere på Nasdaq Copenhagen.



Netcompany oplyser på sin hjemmeside, at den påtænkte børsnotering forventes at bestå af salg af eksisterende aktier fra de nuværende aktionærer i Netcompany, og at den samlede tilbudsstørrelse vil blive annonceret i forbindelse med offentliggørelsen af prospektet.



Free float forventes at lande på mindst 40 pct.



Virksomheden vil få en værdi på ca. 5 mia. kr. ifølge Berlingske Tidende.



Netcompany er p.t. bl.a. ejet af en række kapitalfonde og bl.a. adm. direktør og medstifter André Rogaczewskis holdingselskab, André Rogaczewskis Holding ApS



"Vores vision for Netcompany er at blive en nordeuropæisk ledestjerne for, hvordan digital transformation kan skabe stærke, bæredygtige samfund, vellykkede virksomheder og forbedre livskvaliteten for os alle. Jeg var medstifter af Netcompany for 18 år siden med ambitionen om at skabe mere værdi for vores kunder ved at gøre tingene anderledes, levere til tiden og prisen, og tiltrække det bedste talent. I dag er vi lykkedes, men rejsen er lige begyndt," lyder det fra André Rogaczewski.



På opkøbsjagt for frisk kapital



Den friske kapital, som Netcompany skal hente på børsen, skal muligvis gå til at fuldføre selskabets ambition om at "blive markedsleder i Nordeuropa".



Ifølge meddelelsen på hjemmesiden skal det dels ske via organisk vækst som ved opkøb, hvilket Netcompany senest har gjort i både Norge og Storbritannien.



"Som led i dette målretter vi organisk omsætningsvækst på mellem 20 og 25 pct. om året i løbet af de tre år, der slutter i 2021. Jeg ser frem til at dele denne spændende rejse med alle de fantastiske medarbejdere i virksomheden og med nye aktionærer," udtaler André Rogaczewski i meddelelsen.



Vækst i Netcompany



Netcompany har i de seneste par år haft en stigning i indtægterne på 57,4 pct. fra 2016 til 2017.



I 2017 var den organiske omsætningsvækst 37 pct. og en justeret ebita-margin (driftsresultat før goodwill-afskrivninger) var 28,4 pct.



Ifølge Netcompany er væksten fortsat i første kvartal af 2018, hvor omsætningen er steget med 55,3 pct. i forhold til første kvartal af 2017.



I første kvartal i år er den organiske omsætningsvækst på 33,1 pct., mens den justerede ebita -margin er på 24,7 pct.