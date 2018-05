Relateret indhold Aktieordbog

William Demant Holding fastholder sine forventninger til hele 2018 i forbindelse med selskabets periodemeddelelse for første kvartal tirsdag morgen.



Dermed venter selskabet fortsat et driftsresultat før renter og skat (EBIT) på 2,55-2,85 mia. kr. før restruktureringsomkostninger i hele indeværende regnskabsår.



Restruktureringsomkostningerne ventes fortsat at blive 150 mio. kr. Pengene bruges blandt andet til at samle størstedelen af selskabets produktion i store centre i Polen og Mexico.



William Demant Holding venter desuden en betydelig vækst i salget overordnet set, men samtidig en negativ effekt i de rapporterede tal på cirka 4 pct. som følge af valutamodvind. Her spiller primært den svækkede amerikanske dollar en afgørende rolle.



Periodemeddelelsen dækker perioden frem til tirsdag, men indeholder ingen regnskabstal.



De igangværende restruktureringer fra William Demant Holding skal efter planen medføre årlige besparelser på 200 mio. kr. fra omkostningsbasen i 2016, når de er endeligt gennemført.



/ritzau/FINANS