Vestas i fokus under vindkonference i USA

År Leveret (megawatt) til USA Leveret globalt USA i % af globalt 2017 2988 8779 34 2016 3940 9654 41 2015 2999 7486 40 2014 1517 6252 24 2013 102 4862 2 2012 1313 6039 22 2011 1552 5217 30 2010 1093 5842 19 2009 749 4764 16 2008 1345 5580 24 2007 1288 4502 29 2006 654 4239 15

Den store årlige amerikanske vindmøllekonference i USA, der i år afholdes i Chicago, slår tirsdag dørene op for tusindvis af deltagere, som frem til og med torsdag kan blive opdateret på udviklingen på markedet, der for en stribe danske virksomheder er blandt de vigtigste.Det gælder blandt andet for et selskab som Vestas, der de kommende dage derfor kan få ekstra opmærksomhed, i takt med at der kommer nyt fra konferencen.De seneste tre år har det amerikanske marked været mere end en tredjedel af Vestas' samlede forretning, målt på installeret kapacitet, hvilket understreger markedets store betydning for selskabet, som da også har fire store fabrikker i Colorado med flere ansatte end i Danmark.Udsigterne på markedet spås gode, hvilket Vestas' administrerende direktør, Anders Runevad, omtalte så sent som i fredags, da vindmølleproducenten kom med regnskab for første kvartal."Vi ser et meget sundt marked i USA op til 2020, og jeg vil også sige 2021. 2020 vil formentlig blive det største år i forhold til installationer, selvom det er svært at forudsige, hvordan fordelingen vil blive mellem årene," sagde Anders Runevad.Han henviste til, at kunderne har fået fire år til at færdiggøre de projekter, som de gennem komponentbestillinger i 2016 og 2017 sikrede PTC-støtte til.Ordningen blev nedtrappet fra 100 pct. i 2016, til 80 pct. i 2017, og i år kan der kun opnås 60 pct. PTC på helt nye aftaler - ligeledes med fire år til at gennemføre projekterne.- Jeg tror, der vil være en "ramp-up" (på installationer, red) fra nu og frem til 2020. Jeg har set forskellige eksterne prognoser, som i perioden fra og med 2017 til udgangen af 2020 estimerer en samlet volumen på omkring 40 gigawatt. Det, tror jeg, er en rimelig forudsigelse for os til at basere vores markedsplanlægning på, sagde Anders Runevad.Sidste år blev der installeret 7017 megawatt på det amerikanske marked, ifølge en opgørelse fra vindforeningen GWEC, og samlet var der ved udgangen af 2017 opstillet 89 gigawatt i USA.Tabel med Vestas' leveringer til USA:/ritzau/FINANS