Anders Holch i ny investering: Nyt selskab skal lave bio-tekstiler

Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, der ejer Bestseller, går nu ind i biotek-verdenen.



I et parnerskab med aarhusianske Pond skal der udvikles biologisk nedbrydelige tekstiler, som kan erstatte gængse olie-baserede materialer til brug i bl. a. tøjindustrien.



Investeringen er lavet via Holch Povlsens selskab Brightfolk, som nu ejer et sted mellem en tredjedel og halvdelen af det nye selskab Pond Textile A/S.



Direktør Lise Kaae, der i Heartland-koncernen er ansvarlig for Bestseller-ejerens investeringerudenfor Bestseller, håber, at det nye partnerskab med Pond kan komme til at gøre en stor forskel, når det gælder bæredygtige materialer.



"Vi håber, at dette samarbejde kan hjælpe til med at realisere Ponds vision om bæredygtige materialeløsninger. Løsninger, som vi håber på sigt at kunne udbrede til andre af vores forretningsområder i Heartland, herunder selvfølgelig særligt Bestseller," siger Lise Kaae.



Men potentialet rækker også ind i bil-, fly-, møbel- og plasticemballageindustrien.



"Inden for kort tid planlægger vi at starte det første udviklingsarbejde op lokalt i Aarhus-området.

Partnerskabet med Heartland gør det muligt for os hurtigt at ekspandere og udvikle vores

forretning, og vi ser det som et første skridt mod et biobaseret materialesamfund," siger direktør og medstifter af Pond Thomas Brorsen Pedersen.



Han vil ikke ind på hvor mange penge, han nu i Pond Textile har til rådighed til sit udviklingsarbejde eller sige noget om størrelsen på indskuddet fra Anders Holch Povlsen.



Pond har fået en række priser for, senest Busines Region Aarhus' Iværksætterpris.