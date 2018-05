Tidligere direktør i Victoria Properties får fængselsdom

Den tidligere adm. direktør i Victoria Properties, Peter Westphal, er mandag dømt fire måneders betinget fængsel for at modtage 2,5 mio. kr. i returkommission under finanskrisen.



Dommen er gjort betinget, og Westphal har anket den.



De ulovlige forhold skete via et mindre tysk selskab, der renoverede Vistoria Properties ejendomme i Tyskland.



Dommen blev gjort betinget på grund af lang sagsbehandlingstid i retssystemet, og fordi han har samarbejdet med politiet.



Returkommissionen på 1,5 mio. kr. er blevet konfiskeret, og de restende 1 mio. kr. er tidligere blevet tilbagebetalt i en civil voldgiftssag.



Westphal skal også betale sagens omkostninger.



Victoria Properties var omkring 2010 et ejendomsselskab med værdier for 2 mia. kr. Det blev omtalt som et rigmandsselskab, fordi flere af landets rigeste familier havde investeret i det. Det gjaldt bl.a. Hempelfonden, Lars Thylander og lensgreve Bendt Wedell.