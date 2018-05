Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Carlsberg

Carlsberg udpeger Nancy Cruickshank, der siden marts sidste år har siddet i bryggeriets bestyrelse, som direktør for transformationen af den digitale forretning.



Jobskiftet træder i kraft per 8. maj, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen mandag formiddag.



"Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at Nancy skal lede den digitale transformation af Carlsberg, som er en vigtig del af Sail '22," siger Cees 't Hear, der er administrerende direktør i Carlsberg, i meddelelsen.



Sail '22 er Carlsbergs strategiplan.



"Imens hun har siddet i bestyrelsen, har vi set Nancys stærke digitale kompetencer og betydelige indsigt i de muligheder, som ny teknologi giver. Jeg er sikker på, at hun bliver medvirkende til at drive den digitale transformation," siger Cees 't Hart.



Carlsberg går nu i gang med at finde et nyt medlem til bestyrelsen, oplyser bryggeriet.



Carlsberg stiger 0,2 pct. til 706,20 kr. mandag formiddag.



/ritzau/FINANS