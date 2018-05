Vestas' topduo sælger aktier for 9,6 millioner

Vestas' administrerende direktør, Anders Runevad, og finansdirektøren, Marika Fredriksson, har solgt aktier i selskabet for samlet 9,6 mio. kr.



Det fremgår af en indberetning til Finanstilsynet.



Anders Runevad har solgt 15.388 aktier til en værdi af 417,26 kr. stykket. Salget får han 6,4 mio. kr. for, mens finansdirektøren sælger 7695 aktier for den samme kurs. Det giver Marika Fredriksson 3,2 mio. kr.



Vestas-aktien topper C25-indekset mandag formiddag. Den stiger 4 pct. til 430,20 kr.



/ritzau/FINANS