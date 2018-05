Butikker må ikke tage gebyr for kontantbetaling

Håndteringen af kontanter er for mange virksomheder blevet en dyr affære.



Men det går ikke at komme omkring pengeproblemet ved at lægge ekstra gebyrer på kontantbetalingerne.



Det har Forbrugerombudsmanden - borgernes vagthund på forbrugerområdet - afgjort.



Afgørelsen er kommet i forbindelse med en konkret sag, hvor en virksomhed ønskede at opkræve et gebyr for at modtage betaling med kontanter.



Forbrugerombudsmanden ønsker ikke at offentliggøre virksomhedens navn, men oplyser, at det er er en "kendt" virksomhed.



Virksomheden ville opkræve et gebyr for at nedsætte omkostninger og sikkerhedsrisici forbundet med at modtage betaling med kontanter.



Men det vil ifølge Forbrugerombudsmanden være i strid med god erhvervsskik, fordi det reelt vil betyde, at forbrugerne skal betale mere for den vare, de køber.



"Flere vælger at betale med betalingskort, MobilePay eller anden elektronisk betalingsløsning, når de handler. Det ændrer dog ikke på, at man fortsat skal kunne betale med kontanter, uden at det gør købet dyrere," siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.



Som det er i dag, har butikker dog mulighed for at nægte at tage imod kontanter efter klokken 20 om aftenen.



Butikkerne skal dog søge om muligheden, og muligheden er tiltænkt butikker i områder med risiko for røverier.



De kontantløse aftentimer blev muligt fra 1. januar. Siden har fem butikker fået lov til det, men 150 flere har søgt om tilladelse hos Finanstilsynet.



"En forretning må godt afvise at modtage kontanter om natten. Ønsker en forretning at hindre røverier om natten, må det derfor ske ved at lade være med at tage imod kontanter og ikke ved at gøre det dyrere for forbrugerne at betale med kontanter," siger Christina Toftegaard Nielsen.



/ritzau/