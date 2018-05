Norwegians trafiktal for april viser, at godt 3 mio. passagerer valgte at flyve med selskabet i løbet af måneden. Det er en stigning på 16 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Det fremhæves dog, at månedstallene er påvirket af, at påsketrafikken i år lå i marts og opstart af nye langdistanceruter. "Selvom påsken påvirker tallene, har vi en solid passagervækst også i april. Vi har øget kapaciteten betragteligt sammenlignet med samme måned sidste år, og på langdistanceflyvningerne har væksten uden for Norden været på rekordhøje 311 procent. I forbindelse med den store kapacitetsforøgelse og nye langdistanceruter har vi lagt rigtigt mange lavprisbilletter ud for at tiltrække nye rejsende i denne måned. Det påvirker vores yield i april," siger koncernchef i Norwegian Bjørn Kjos.Den totale trafiktilvækst (RPK) steg 44 pct. og kapacitetsvæksten (ASK) med 51 pct. Belægningsgraden var på 83 pct. - et fald på 3,6 pct.point."Væksten er størst på selskabets langdistanceruter, hvor kapaciteten er mere end fordoblet siden samme periode sidste år," anfører flyselskabet./ritzau/FINANS